8 Los comienzos de su relación con Rubén

El venezolano ha relatado cómo conoció a Rubén Nogueira, su marido, al poco tiempo después de llegar a España. «Yo estaba intentando abrirme camino en este país. Nos conocimos a los 27 años y nos hicimos hombres juntos. Nunca imaginamos las cosas que la vida nos ha dado», admitía. En sus comienzos, Rubén le dejó claro que deseaba permanecer en un segundo plano. «Era importante para mí ser famoso y meterme en la cultura del famoseo. Rubén me dijo: Tú quieres ser famoso, pero yo no. No me metas nunca, por favor, en la foto».

