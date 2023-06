Son una de las parejas más sólidas del panorama 'rosa' de nuestro país y lo han demostrado contra viento y marea. 13 años después de conocerse, que se dice pronto, Edurne y David de Gea pasarán por el altar este sábado 1 de julio. Lo harán en una boda íntima en Menorca que llevan meses preparando y han tratado por todos los medios de salvaguardar de las miradas indiscretas. Llámese, la prensa. Sin embargo, a poco menos de 24 horas del enlace, ya se van conociendo algunos detalles sobre cómo será este día tan especial.

La hija de Edurne y De Gea, la invitada más especial

La boda de la cantante y el portero del Manchester United viene a poner el broche de oro a una relación que ya sellaron hace dos años con el nacimiento de Yanay, la hija que tienen en común. En una entrevista, Edurne confesaba que, para ella y su chico, el tema de casarse o no era algo secundario en comparación con el hecho de haber sido padres: "La verdad es que no lo hemos pensado. No hay mayor casamiento que tener una hija. Creo que más que una boda, eso te une para toda la vida". La pequeña tendrá un papel protagónico en el 'sí, quiero' de sus progenitores: será la encargada de llevar las arras.

Los novios llevan en Menorca desde el jueves, ultimando los preparativos del enlace que se celebrará en las Canteras de S'Hostal, una antigua explotación minera cerrada a principios de los 90, localizada en el kilómetro 1 del Camí Vell, cerca de Ciutadella. Se trata de uno de los lugares al aire libre más particulares y asombrosos de la isla, formado por grandes excavaciones, laberintos y espectaculares jardines.

Una boda solo con las personas más próximas

Fieles a la discreción y el hermetismo que les caracteriza en relación a su vida privada, la pareja ha optado por una celebración íntima a la que asistirán unos 80 invitados, entre familia y amigos cercanos. Se espera la presencia de algunos VIP, como Risto Mejide y Santi Millán, compañeros de Edurne en el programa 'Got Talent'. Se desconoce si algún futbolista del Manchester; del Atlético de Madrid (donde jugó De Gea) o de la Selección española, de la que también formó parte el guardameta acudirá al enlace. De cómo irán vestidos los novios, tampoco ha trascendido ningún detalle.

El programa que han preparado los novios para este fin de semana tan especial incluye una preboda que se celebrará hoy viernes 30 de junio. Se ha pedido a los invitados que acudan vestidos de blanco impoluto, el típico dress code ibicenco.

Una relación que empezó con un villancico

La historia de amor entre Edurne y De Gea comenzó a fraguarse en 2010. Ambos coincidieron en la grabación de un villancico con fines solidarios y empezaron a verse. Aunque estuvieron durante años inmersos en una relación a distancia por motivos profesionales, la cantante decidió mudarse definitivamente a Manchester en 2018, donde residía su chico desde su fichaje por el equipo inglés.