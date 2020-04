Blanca Suárez ha conectado por videoconferencia con ‘El Hormiguero 3.0’. En el programa de Pablo Motos, la actriz ha contado cómo está viviendo estos días de aislamiento. Entre otras cosas, está disfrutando de sus mascotas y ha puesto en orden sus armarios.

El presentador arrancaba su espacio de Antena 3 con unos consejos para todas aquellas personas que tengan problemas para conciliar el sueño. Hoy quiero empezar con un dato: los que duermen cinco horas o menos tienen los testículos más pequeños que los que duermen siete o más. Pierdes testosterona, porque la falta de sueño es lo peor que hay. Vamos a hablar del insomnio. El sueño es una necesidad biológica clave, hace por ejemplo que el sistema inmunológico sea más fuerte».

Motos reconocía que lleva años teniendo problemas para dormir. «Tengo problemas de sueño desde que empezamos a hacer el programa de radio», admitía. Hay soluciones como los medicamentos, pero «las pastillas no son opciones saludables», advertía. Lo más aconsejable es «tener una rutina, acostarte y levantarte a la misma hora. La temperatura también influye, ya que el cuerpo tiene que bajarla y para ello es mejor dormir en ambientes fríos que cálidos».

Los consejos de Motos para conciliar el sueño

«¿Qué hacer cuando todo falla y ya no se puede conciliar el sueño? No te tienes que quedar en la cama. Te tienes que levantar a hacer algo que no sea mirar una pantalla. Tu cerebro debe aprender a relacionar tu habitación con el sueño. No puedes volver a a habitación hasta que el sueño no vuelve. No tienes que ir a la cama a esperar tener sueño», añadía.

«Si te pones nervioso, hay una respiración, la del sueño, que se llama 478». Sus compañeros bromeaban con el hecho de que todo lo solucionara con respiraciones. Motos se defendía de las mofas recordando que el Dalai Lama recurre a los ejercicios con la respiración cuando se enfada. «Coges aire durante cuatro segundos, lo aguantas durante siete y lo expulsas durante ocho», explicaba, como fórmula para superar esta «situación de trauma colectivo».

La actriz, sobre el aislamiento: «Tienes que gestionártelo lo mejor posible»

Tras su prolongado discurso sobre las maneras de caer rendido en brazos de Morfeo, Motos comenzaba su entrevista con Blanca Suárez. «Leí en Instagram que estabas pandémica perdida. ¿Qué quiere decir esto en tu estado de ánimo?», le preguntaba. «Cada día es un nuevo amanecer y no sabes qué te va a deparar el día. Cada día es un festival nuevo y tienes que gestionártelo lo mejor posible. Los que me rodean están bien y cruzo los dedos porque así siga».