La guerra de Alexis Ledgard para demostrar legalmente que Edmundo Bigote Arrocet es su padre biológico se recrudece, a pesar de que la expareja de María Teresa Campos ya lo haya reconocido públicamente sin mayores complicaciones. El joven cree que su padre trata de hacerle un daño injustificado y no duda en explicar los motivos que le empujarían a hacer estas acciones, siendo preguntado en la calle por los reporteros de ‘Europa Press’. “Para mí los mensajes que me envían son para hacerme daño, como si alguien me estuviera a mí diciendo lo que tengo que hacer o la rabia que tengo yo. Hacerme ver el porqué de esta mala fe contra él, no se da cuenta del daño que me ha hecho durante tanto tiempo”, explica Alexis Ledgard, que no llega a comprender la motivación que empuja a Bigote Arrocet a actuar de tal manera.

Aunque por el momento está batallando por conseguir el reconocimiento legal que le está siendo negando con retrasos injustificados en los tribunales, Alexis Ledgard tiene muy claro que por el momento no quiere saber nada de su padre. No, al menos, hasta que Bigote Arrocet dé un paso al frente y pida disculpas por el sufrimiento que dice que le está ocasionando: “Hace un perdón público o algo así o conmigo nunca tendrá nada. Disculparse por todo lo que se ha aprovechado, por lo que ha hecho conmigo, todo el mundo excepto él y mi madre comprenden todo lo que yo hago, por qué lo hago… todo”, subraya dolido por tener que encontrarse en esta difícil situación de llevar a juicio a su padre.

Además de su dolor, Alexis Ledgard también habla en el siguiente vídeo sobre el paradero real, según él, de Bigote Arrocet, cuando todos creen que está en Panamá. También de los negocios que supuestamente su padre tiene en Chile, que él pone en duda o cómo es la relación de Bigote con su madre, motivo por el que también está muy enfadado. El joven se despacha a gusto, vea el vídeo para ver cómo pone los puntos sobre las íes definitivamente contra el hombre al que ha llevado ante la justicia para lograr su reconocimiento paternal.