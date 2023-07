Bertín Osborne bromea con su paternidad: "Me ligo las trompas"

Es la noticia del día: Bertín Osborne será padre de nuevo a sus 69 años. El nacimiento de su sexto hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, de 32, ha revolucionario la crónica social de nuestro país. Y las redes sociales, que no han tardado en reaccionar a las primeras declaraciones que ha dado el cantante a la periodista Beatriz Cortazar. "No es un niño buscado ni deseado", decía en ese momento. Ante el revuelo generado, Bertín ha querido matizar sus duras palabras. Una reacción que tampoco ha entendido la madre de su futuro bebé, como ella misma ha indicado ante las cámaras. "No ha sido un accidente", aseguraba la fisioterapeuta.

Bertín Osborne: "No somos irresponsables"

Bertín Osborne ha intervenido en directo en 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, el programa donde colabora su ex mujer, Fabiola. Muy enfadado, ha hablado con Sonsoles Ónega para responder a las críticas suscitadas por su futura paternidad. "Llevo todo el día escuchando tonterías. No solo porque se hable de mí, sino porque estoy viendo cómo llaman a mi familia y amigos que ni siquiera conocen a Gabi de nada".

Respecto a su relación con ésta, embarazada de tres meses, Bertín no ha querido confirmar ni desmentir si siguen juntos. Únicamente se ha referido a su pasado en conjunto y cómo va a encarar esta etapa. "Mi relación con Gabriela ha sido de varios meses cojonudos, ella no ha intentado 'cazarme'. Es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, a muchas personas. No es irresponsable, no hemos sido irresponsables, ni ella ni yo. Cuidaré del niño y procuraré que tanto su madre como él tengan una buena vida", ha manifestado tajante.

"Trataremos de que sea feliz"

También ha hablado del momento en el que se enteró del embarazo y cómo fue la conversación que mantuvo con la fisioterapeuta. "Cuando ella estaba de un mes y medio, nos sentamos y le dije: 'Tienes dos opciones: tenerlo o no tenerlo, y sea cual sea la decisión, yo te voy a apoyar'. Tendremos un niño o niña y será una noticia estupenda. Y trataremos de que sea feliz", ha asegurado.

Todavía con un tono de voz muy serio, ha querido desmentir que su familia no supiera del embarazo antes de que saltara a los medios y ha confirmado que tanto sus hijas como Fabiola le apoyan. Antes de colgar, ya un poco más relajado, ha tenido tiempo para bromear con su próxima paternidad. Entre risas, ha sentenciado que "en septiembre me ligo las trompas".