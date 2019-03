Sigue la guerra: Belén Esteban responde a las últimas pullitas de Toño

4 “Que me lo diga a la cara”

Por su parte, Sanchís tampoco deja pasar la oportunidad de responder a Belén de manera pública. Hace solo unos días lo hizo a través del programa Land Rover Tunai Show, de la televisión gallega, al que acudió de invitado y donde dejó algunas perlitas que no sentaron nada bien a la colaboradora. En mitad de una de las dinámicas del programa que consiste en que los espectadores pregunten al invitado lo que quieran, Toño espetó: “Belén Esteban no tiene valor a llamar. Que me diga a mí a la cara: pá-ga-me. Que me lo diga… Aunque por el momento me han quitado la casa“.