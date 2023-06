Bárbara Rey regresa este jueves por la noche ahí donde se siente más cómoda, donde nada como pez en el agua: los escenarios. La actriz y vedette de 73 años lo hará de la mano de su hija, Sofía Cristo, en un espectáculo con reminiscencias setenteras creado por la DJ. Bárbara actúa por primera vez bajo las órdenes de su hija, quien también es la responsable de poner música al 'show'. Llamado 'Palmarés', retoma el nombre del programa que presentó su madre en 1976 durante 13 emisiones. Junto con bárbara, también actuarán la cantante Soraya y el grupo de electrónica OBK.

Bárbara Rey y su hija, unidas por su amor a los escenarios

"Una fiesta creada por Sofía Cristo". Bajo este lema se ha presentado hoy 'Palmarés' en el Teatro Magno de Madrid. Como han explicado madre e hija en el programa 'Y ahora Sonsoles', liderado por Sonsoles Ónega en Antena3, es un proyecto que combina el cabaret con la música electrónica. "Vais a alucinar con el numero que hemos preparado para mi madre", aseguraba Cristo. Bárbara se mostraba muy feliz de este nuevo proyecto y no ha dudado en compartir lo orgullosa que se siente de su hija: “Estoy totalmente a sus órdenes. Yo que he sido empresaria, nunca en mi vida he sabido hacerlo como ella. Yo como empresaria siempre he sido un desastre”.

Aunque ninguna de las dos ha dado más detalles sobre el espectáculo, la DJ ha compartido un cartel promocional en Instagram donde también aparece la cantante Soraya y Jordi Sánchez, integrante del mítico grupo de los 90 OBK. El 'show', como ha explicado Cristo, es también una reivindicación al día del Orgullo LGTBI. Una conmemoración que se celebra estas semanas en las principales ciudades del país con marchas reivindicativas y diferentes eventos para visibilizar los derechos del colectivo. "Que viva el orgullo, estamos de celebración. Hay que salir a la calles y venir al teatro", ha sostenido la hija del fallecido Ángel Cristo.

Una de cal y una de arena

Esta nueva aventura llega semanas después de que saliera a la luz una supuesta deuda con Hacienda de Bárbara Rey. Según estas informaciones, la Fiscalía de Madrid pedía tres años y medio de cárcel para la actriz por un presunto delito de alzamiento de bienes. También se señalaba a Sofía, que tendría que sentarse al lado de su madre para declarar en el tribunal pertinente. en declaraciones para Europa Press, ambas aseguraban que estaban tranquilas y que el asunto estaba en manos de sus abogados.