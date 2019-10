Aurah Ruiz sufre una rotura en su prótesis de pecho

9 «Hace un año que siento un dolor en el pecho izquierdo»

En su canal de Mtmad, la modelo ha confesado los problemas que está padeciendo a causa de sus prótesis mamarias. «Muchas personas me han pedido que hable de mis pechos. Hace un año que yo siento un dolor en el pecho izquierdo», revelaba a sus seguidores. Por este motivo, ha decidido ir a la consulta de su médico. «Hace unos meses fui al cirujano y me dijo que no veía urgente que me operara. Llevo un año con dolor».

