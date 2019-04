Así ha votado Jorge Javier Vázquez tras su gran noche en el ‘Deluxe’

1 El nuevo Jorge Javier

En su retorno a ‘Sálvame’ pudimos ver a un renacido -y agradecido- Jorge Javier. Ha pasado por momentos muy difíciles, y no pasa por alto el apoyo recibido. «La vida se me ha pasado muy rápido. Lo que más me ha pasado con esta situación es darme cuenta de la edad que tengo. No me dio tiempo a pasar miedo. Me pasó algo muy grave que al final se ha quedado en nada», admitía.