Otto Vans, exconcursante de ‘Supervivientes 2019’, ha pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia. El joven ha cumplido así su sueño de afinar su nariz y, muy emocionado, ha compartido el resultado de su operación en sus redes sociales.

Oto, al natural: «Estoy muy contento»

Rinoplastia ultrasónica. Este es el nombre exacto que recibe la reciente intervención quirúrgica a la que se ha sometido el ‘influencer’ y excompañero de Isabel Pantoja en Honduras. El joven ha compartido con sus 141.000 seguidores de su canal de Youtube una de las decisiones más importante de su vida.

Así, paso a paso, ha contado todo el proceso. Desde su llegada a la clínica, el postoperatorio, y el resultado final. «Sé que voy a estar precioso», confesaba antes de pasar por la sala de operaciones. Entre ilusionado y nervioso, apuntaba: «¡Qué fuerte! No me voy a ver más con esta nariz».

Tras la operación, Oto ha confesado sentirse muy satisfecho. «Estoy súper contento», explicaba, tras pasar cinco horas en quirófano. Una vez recuperado, ha publicado en sus redes sociales una imagen que muestra su rostro sin gota de maquillaje. «No puedo estar más natural en esta foto, y es como quiero mostrarme, al menos en este momento. Así es como me siento, como cuando Rose montó al Titanic sin saber lo que le esperaba, pero yo sí sé lo que me espera, y no puedo estar mas feliz y con ganas de compartirlo con todos vosotros», detallaba.

«Me dan miedo los cambios, soy un cagao muchas veces, aunque quiera ir de dura y mierdas de esas, supongo que son barreras que uno mismo se pone al tener inseguridades, o haberlo pasado mal en anteriores ocasiones. Mil gracias a los que me seguís, y los que me hacéis ver que me queréis o me tenéis algo de aprecio. No sabéis lo mucho que lo valoro», ha escrito el joven en su cuenta de Instagram.