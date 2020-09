El escritor ha recibido numerosas críticas por compartir un chiste sobre las mujeres en su cuenta de Twitter.

Arturo Pérez-Reverte tiene la extraña habilidad de hacer incendiar las redes sociales. En materia literaria es incuestionable su talento narrativo, pero cuando se trata de redactar tuits es, en muchas ocasiones, cuestionado. Es lo que le ha sucedido esta semana. En su cuenta de Twitter, el escritor de éxitos como ‘El maestro de esgrima’, ‘La piel del tambor’ o ‘El club Dumas’ ha compartido un chiste por el que le han llovido las críticas.

El pasado 27 de septiembre, Pérez Reverte, al que siguen 2,2 millones de usuarios en Twitter, publicaba un meme con el siguiente texto. «Me lo acaba de mandar un chico de 14 años. Lúcida y sabia recomendación. Es evidente que, al menos en ese aspecto, el de interpretarlas a ellas, su generación está mucho más preparada que la mía», escribía el periodista bajo una imagen con el texto: «Cuando una mujer dice ‘pásalo bien, no lo paséis bien, abortad misión, repito, abortad misión». Poco después, el escritor comentaba su propio tuit: «Me ha recordado a aquel viejo chiste: ‘Las tías son muy raras, Manolo. Llego a casa, encuentro pegado en el frigorífico un post-it que dice ‘esto no funciona’, abro el frigorífico y, oye… Funcionaba de puta madre'».

Las críticas al escritor por su meme sobre las mujeres

A quienes, ellas y ellos, se dicen ofendidos por esto que me ha enviado un chico de 14 años y lo califican de misógino y machista, les ruego encarecidamente que bloqueen mi cuenta de Twitter y se vayan al carajo. pic.twitter.com/lxe7Fxu4UG — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 27, 2020

Pero el chiste no le ha hecho demasiada a un buen número de usuarios, que han cargado contra el escritor e incluso le han tildado de «machista». Y le han caído severas críticas. «Me parece un estereotipo que sirve para hacer una broma en privado con los «amigotes». Pero publicarlo en una cuenta con más de 2 millones de seguidores es un modo de perpetuar una imagen de la mujer como controladora y cortadora de la libertad masculina» era una de ellas. Otra internauta le escribía: «Dice mucho de ti que encuentres «lúcida y sabia» la recomendación de un adolescente. A lo mejor lo que te hace falta es profundizar un poco y conversar (escuchando, no solo hablando tú) con mujeres. No somos seres de otro planeta y las barreras comunicativas no son infranqueables».

Pérez-Reverte, tras se acusado de «machista»: «Les ruego que bloqueen mi cuenta de Twitter y se vayan al carajo»

Cuando un tuitero le ha avisado de que «Te dirán machista en 3,2,1…», el novelista ha aclarado: «Al contrario. Es un chiste absoluta y justificadamente feminista», señalaba. Más tarde terminaba invitando a sus detractores a dejar de seguirlo en las redes. «A quienes, ellas y ellos, se dicen ofendidos por esto que me ha enviado un chico de 14 años y lo califican de misógino y machista, les ruego encarecidamente que bloqueen mi cuenta de Twitter y se vayan al carajo«.

Por suerte, no todo fueron reproches a su chiste. Muchos de sus ‘followers’ le defendieron. «Dios, solo es un chiste. Ya nos (os) han robado hasta el sentido del humor. Yo cuando veo un chiste en el que «ridiculizan» a hombres o cualquier otro colectivo no me ofendo. No podrán conmigo. Esa chusma mediocre que pretende imponer sus «valores» no me robarán el humor», manifestaba un usuario. «Hace falta saber poco de su figura para llamarle misógino y machista. Por favor…. Eso sí, el chiste podría ser viceversa, y a veces sería conveniente también abortar la misión. Que no me he partido de la risa, también. ¿Y qué?», comentaba otro simpatizante.

Moraleja, sin importar los años de mar que lleves maniobrando: mantén los dedos lejos de las escotas cuando esté funcionando un winche eléctrico. pic.twitter.com/sUYhNwCQDV — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 9, 2020

Una de las noticias recientes que hemos tenido sobre el escritor ha sigo gracias (también) a su cuenta de Twitter. En ella, Arturo Pérez-Reverte compartía una fotografía que mostraba su mano ensangrentada tras sufrir un accidente en el mar. «Moraleja, sin importar los años de mar que lleves maniobrando: mantén los dedos lejos de las escotas cuando esté funcionando un winche eléctrico». Entonces muchos usuarios se interesaron por su estado de salud. Y hasta le preguntaban por el significado de la palara ‘winche’. «Lo principal, espero que no haya sido nada grave. Quisiera hacerle una pregunta desde el más absoluto desconocimiento. ¿La palabra winche no tiene su denominación en castellano? Es que me extraña con la extensa tradición marítima de este país que no sea así. Un saludo», apuntaba uno de sus seguidores.

Lo cierto es que el escritor, muy activo en Twitter, suele compartir contenidos casi a diario. Desde actualidad política a comentarios sobre otras obras literarias. Hace poco retuiteaba una reseña sobre ‘Cobra Kai’, la serie de Netflix’ que está revolucionando a toda una generación de seguidores de la saga ‘Karate Kid’, producida por Will Smith y coproducida por el mismísimo protagonista de la película, Ralph Macchio.