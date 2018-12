Ares Teixidó calienta las redes sociales para promocionar una marca de lencería erótica. La foto que ha publicado no ha dejado indiferente a nadie.

Ares Teixidó ha utilizado su Instagram para modelar con un sexy conjunto de lencería erótica. Aunque sólo vemos la parte de abajo, la foto no ha dejado a nadie indiferente. La ex de David Bustamante no ha sentido reparos en enseñar su culo como mejor publicidad para la marca. Con una lencería negra, con trenzado en ‘equis’ y un lazo atado a la altura de la lumbar, Ares posa de la manera más sexy frente a un espejo. La catalana, aunque aparece medio vestida, se ha arriesgado a pasar el filtro de la censura en Instagram.

La reacción de las redes sociales ha sido de esperar. La foto ha tenido todo tipo de comentarios; desde fresca hasta sexy, pasando por muchos otros que babeaban por ella. La tienda de lencería, que se presenta bajo el lema ‘endulzamos tu vida sexual’ seguro ha conseguido endulzar la de sus seguidores, que por lo que parece, no son los mismos después de haber visto la foto de Ares Teixidó.

