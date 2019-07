Arantxa de Benito presume de nuevo novio en Marbella

La ruptura de Arantxa de Benito y Agustín Etienne le pilló a todo el mundo por sorpresa. Semanas después, la que fuera mujer de Guti vuelve a estar enamorada y no ha dudado en presumir de nuevo novio en el último concierto de Raphael en Marbella, en el festival Starlite.

El pasado 10 de julio, Arantxa acudía a la MBFW para disfrutar del desfile del diseñador Roberto Verino. Fue allí donde la presentadora comentó que, con motivo de las vacaciones de verano, haría una escapada solo para dos con su pareja. Es en Marbella donde hemos podido ver a la feliz pareja. Los dos, junto a la madre de la presentadora, disfrutaron de los grandes éxitos de Raphael.

«Con los hijos no es la escapada, para ellos son las vacaciones familiares de siempre. Él (refiriéndose a su pareja) me imagino que estará trabajando en Madrid, pero si puede se escapará algún día para vernos. Siempre que vean a su madre feliz, alegre y contenta ellos están igual de contentos», comentaba Arantxa sobre lo que opinaban sus hijos sobre su nueva relación.

«El amor se acaba. Yo solo le puedo desear lo mejor. Así es y a ser felices. Sigo con mi agencia de servicio doméstico. Colaborando con la ONG Infancias sin fronteras. Gracias a Dios me va muy bien, y luchando con la ‘aborresdencia’ de mis hijos. No me puedo quejar», contaba la presentadora a SEMANA tras confirmar su ruptura con el exsocio del conocido representante Toño Sanchís.