Antonia Dell’Atte ha decidido dejar su artillería pesada contra Ana Obregón aparcada para darle una tregua en su lucha como madre. La italiana sabe a la perfección el calvario por el que debe estar pasando la mujer que le robó a su amado, Alessandro Lequio, ahora que su hijo en común, Álex Lequio, continúa en su incansable batalla contra el cáncer desde hace dos años. Sobre esto ha querido volver a hablar Antonia Dell’Atte en una de sus salidas diarias para realizar recados y pasear un poco para reactivar el organismo tras el parón impuesto en la cuarentena. Con mascarilla, pero sin llegar a colocársela sobre el rostro, la italiana ha querido mandar un mensaje de fuerza y ánimo no solo a Álex Lequio, sino también a la propia Ana Obregón.

Aunque durante muchos años han sido enemigas públicas, ahora parece que han encontrado la estabilidad en su relación con un acuerdo de no agresión. No serán íntimas amigas, pero sus hijos son hermanos y eso siempre las unirá. Antonia Dell’Atte se ha preocupado mucho por la evolución del propio Álex Lequio. Ahora, para ella, cree que es momento de refugiarse en la fe y confiar en que todo irá bien: “Un beso, que todo vaya bien y la única manera que hay en el universo de que haya buena energía es tener fe y rezar. Yo soy una de estas y yo lo he probado sobre mi piel y todo ha salido bien”, confiesa.

Antonia Dell’Atte también ha querido reservar unas palabras a una gran amiga, a Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, que falleció el pasado mes de abril a consecuencia del coronavirus. Una pérdida que le ha sumido en la tristeza, pero de la que saldrán planes, como un homenaje tanto en España como en Italia, que ella misma se encargará de que se realice. Una labor con la que ella misma se ha comprometido, en colaboración con Miguel Bosé, tal y como adelanta en el siguiente vídeo: