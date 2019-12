Dos meses después de que la pequeña Roma llegara al mundo y revolucionara por completo la vida de Laura Escanes, la joven ha compartido con sus seguidores la evolución que ha sufrido su cuerpo. Con sendas fotos en ropa interior y en la intimidad de su hogar, muestra cómo ha cambiado su silueta.

A pesar de que aún no ha recuperado su peso antes del embarazo, confiesa que ha vuelto a entrenar. «Estoy 4 kg por encima de mi peso antes del embarazo y (obviamente) aún hay barriguita fuffly como yo le llamo». Asimismo señala que tiene algunas estrías en la cara interna de las piernas y que ahora mientras se ejercita necesita tomar más descansos.

Reconoce que cada cuerpo, cada embarazo, cada post parto y cada mujer «somos un mundo distinto» y manda un mensaje a todas las mujeres: «No nos comparemos, no queramos correr. El cuerpo es mágico y hay que escucharlo».

Esta publicación cuenta con más de 174.000 ‘me gusta’ y ha despertado muchos comentarios, entre ellos, el de algunos rostros conocidos. Nagore Robles afirmaba lo siguiente: «Cuánto bien haces! Estás Preciosa». Rosa Tous se mostraba tajante: «Estás ideal!» y Teresa Andrés Gonzalvo solo necesitaba una palabra para expresarse: «Preciosa».

La mujer de Risto Mejide está disfrutando de una dulce etapa de su vida, pero también ha tenido que hacer frente al postparto y sus sombras. Un tiempo en el que las lágrimas se mezclaban con las dudas de sus primeros días como mamá. «He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar», comentaba a través de Instagram.

