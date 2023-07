Anita Matamoros celebra su 23 cumpleaños en Ibiza: playa y comida con amigos

Este 28 de julio, Anita Matamoros cumplía 23 años y lo hacía rodeada de todos los suyos en Ibiza. La influencer se lo ha pasado en grande con unos improvisados planes en la playa, donde ha disfrutado de la compañía de sus amigos y familiares mientras que soplaba las velas de la tarta. Una fiesta muy ibicenca que nada tiene que ver con la celebración del año pasado, que fue más íntima y en la terraza de su casa de Madrid.

El año pasado, Anita Matamoros celebró sus 22 años con todos los suyos en la terraza de su casa de Madrid. En la más estricta intimidad y sirviendo a sus invitados un delicioso catering compuesto por gambas frescas, tortilla de patatas y cigalas. Para sus 23, la influencer ha puesto rumbo a Ibiza y lo ha hecho con los suyos. La hija de Makoke ha dado una nueva vuelta al sol y lo ha festejado con relajantes planes al atardecer en la playa.

Ha sido ella misma quien ha compartido algunas pinceladas de cómo fue su gran día y podemos verla disfrutando de una deliciosa comida en un conocido restaurante a pie de playa. Igualmente, todos sus amigos y familiares la sorprendían con una tarta con velas que sopló al instante. Por la noche, todos cantaban al unísono en el porche de su apartamento mientras que disfrutaban de la noche ibicenca. Un cumpleaños muy diferente y refrescante en donde los planes en el agua han sido su gran prioridad. "Happy bday to me (feliz cumpleaños para mí). Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes y por vuestro cariño.Gracias a los que compartisteis conmigo estos días de planes que me han llenado el corazón. Muy recargada y entrando en los 23 con muchas ganas", escribía la joven junto a varias imágenes en las que se le ve de lo más relajada en el mar.

El cariñoso mensaje de Makoke a Anita Matamoros por su cumpleaños

Por supuesto, Makoke no ha faltado al cumpleaños de su hija. Ha compartido con ella buenos momentos, baños y confidencias. La colaboradora de televisión compartía una bonita imagen junto a su hija para desearle un feliz día. "Por miles atardeceres juntas, si te quiero más reviento!!! Felicidades, mi princesa", escribía. El gran ausente a la cita era su hermano, Javier Tudela, quien se encontraba en Cádiz con su mujer y su hijo de vacaciones. Por su parte, Laura Matamoros prefería felicitarle poniéndole un comentario en las fotos de su cumpleaños. En concreto, aseguraba que le encantaba la publicación con varios emoticones de un corazón rosa.