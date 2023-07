"Yo soy homosexual y soy de derechas". Así comienza el vídeo del humorista Ángel Garó que circula en redes sociales y ha levantado ampollas a menos de un mes de la celebración de las elecciones generales del 23 de julio. En él, Ángel Manuel Paredes Hortelano, como se llama en realidad, no se ha cortado un pelo y ha cargado contra todos los partidos políticos que, según él, "no son dignos". El también actor ha aprovechado para verter fuertes descalificativos contra el movimiento LGTBI. "Progresismo lo llaman”, ha dicho en un tono tremendamente irónico. Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y sus polémicas declaraciones ya están recibiendo un aluvión de críticas. "Puedes ser homosexual y tener la ideología que te de la gana, lo cual no te da derecho a insultar al que no piensa como tú. Presumes de no ser un demócrata Ángel Garó", le ha reprendido una usuaria.