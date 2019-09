Andrés Pajares habla de su primera relación sexual «a los cuatro años»

4 Así se enamoró de Juana Gil

Andrés no está casado con Juana Gil, y tampoco piensa contraer matrimonio. me enamoró sin decir nada: «Estamos a gusto así». De ella solo dice palabras de halago: «Es una mujer inteligente, inteligente, buena amante y guapa«. Así se enamoró de ella: «La amaba en silencio y, cuando se divorció, le descubrí mis sentimientos. Es la única vez que me he declarado. No se lo esperaba».