Hay pocos lugares más reconfortantes para despedir un año muy duro que hacerlo cerca del mar. Eso es lo que debe haber pensado Nagore Robles quien se ha desplazado hasta Gran Canaria para vivir los últimos días de este 2020 junto a su pareja, Sandra Barneda. Precisamente allí, la colaboradora se reencontraba con otro rostro muy conocido de Mediaset, Anabel Pantoja.

La sobrina de la tonadillera hacía partícipes a sus seguidores de una jornada en la playa junto a la vasca. «Experiencia única el verte aquí en mi 🏝 y reencontrarme contigo aquí.

Gracias por confiar en nosotros @nagore_robles 🏄🏾‍♀️», le decía. Y es que siempre intrépida, Nagore se ha atrevido a coger algunas olas en compañía del prometido de Anabel, Omar Sánchez, experto surfista.

No es la primera ocasión en la que vemos a Nagore sobre una tabla. Siempre que puede practica este deporte. Esta vez ha disfrutado de la playa de La Laja, ubicada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, muy conocida por los surfistas por sus olas y donde suele imperar la bandera roja.

Nagore ha viajado a Gran Canaria para estar junto a su chica, Sandra Barneda, para despedir este 2020. La periodista presentará las Campanadas para Mediaset. «Me ha muchísima ilusión anunciaron que este año, seré la encargada junto a Christian Gálvez de despedir el funesto 2020 y recibir con toda la alegría 2021. ¡Felices campanadas!», señalaba vía Twitter. Hace tan solo unos días, Sandra ya desvelaba cómo iba a disfrutar de los últimos días del año: “Fin de año en Gran Canaria, que va a estar Nagore allí, nos vamos a comer las uvas juntas y eso me hace muchísima ilusión”.

Una segunda oportunidad

Tras la Navidad, la pareja ha viajado a la isla donde además de reencontrarse con buenas amigas también están aprovechando para desconectar y disfrutar de algunos maravillosos parajes. En el marco de un año duro para todos, Sandra y Nagore terminan juntas este 2020 cuando lo empezaron de forma separada.

El romance de Sandra Barneda y Nagore Robles comenzó a gestarse en un plató de televisión hace cinco años cuando la catalana presentaba el debate de ‘Gran Hermano’. La conexión entre ambas fue inmediata. Su relación surgió en 2016, pero en septiembre de 2019 rompieron de forma inesperada. Tras unos pocos meses de reflexión, en febrero de este año se les volvía a ver juntas en actitud muy cómplice.

Una reconciliación que surgió tras la participación de Sandra Barneda en ‘Planeta Calleja’ donde la periodista se deshizo en halagos hacia que entonces era su ex. «Enamorarme de Nagore en un plató de televisión ha sido lo más fuerte que me ha pasado en la vida». Asimismo confesó que siempre se había intentado controlar en temas sentimentales. «Te ves en la tensión de un programa en directo y ves que tu cuerpo tiembla y no puedes esconderlo».