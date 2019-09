6 Su mejor papel, el de madre

Ana ha sido durante décadas la estrella principal de la pequeña pantalla. Pero a la hora de hacer balance de su trayectoria, tiene claro que su mejor trabajo ha sido el de madre. «Ser madre es el mejor papel de la vida de cada mujer. Lo mejor que he hecho es este hijo que he tenido, que es un luchador, un campeón. No me he sacrificado: por un hijo no te sacrificas. Por un hijo lo haces lo que sea porque te sale. Yo soy madre soltera y muy orgullosa. He hecho de madre, de madre y se puede. Son los hijos los que te dan la fuerza».

Ana Obregón, con su hijo en su tercer día de tratamiento