Ana Obregón responde a la «idiotez» de Antonia Dell’Atte

Ana Obregón ha asistido a la presentación de acto benéfico en Madrid: el tradicional partido de fútbol de Navidad entre artistas y toreros que este año contará con la actriz y presentadora para el saque de honor.

«Álex está bien»

Durante la presentación, Ana explicaba que le encanta apoyar causas nobles. «Estoy feliz de apoyar a la Fundación Prodis, que trabaja con personas que tienen capacidad intelectual. Aquí estoy apoyando para dar visibilidad». La bióloga será la encargada de «hacer el saque de honor». Eso sí, aún no sabe cómo se apañará: «No tengo ni idea de darle a la pelota. Solo espero que se mueva el balón un poquito», admitía.

Cuando escuchó preguntas sobre el estado de salud de su hijo evitó hablar del tema. «Está bien, pero no voy a hablar de Álex», respondía.

Responde a la «idiotez» de Antonia Dell’Atte

Y, aunque esquivó todas las preguntas sobre su hijo, sí respondió con contundencia a las declaraciones de Antonia Dell’Atte sobre la reciente operación de cadera de Alessandro Lequio. La italiana achacaba la dolencia del colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ se debía a no «hacer el salto del tigre en las camas». Obregón no tuvo reparos en contestar a tales palabras. «Me parece una idiotez muy grande. Tiene mal la cadera porque la tiene mal».

Estas Navidades, la presentadora disfrutará de las fiestas «en familia». Al 2020 solo le pide «salud para toda la familia». Porque ofertas de trabajo no faltan sobre su mesa: «Tengo un proyecto de teatro y un proyecto de tele que se han aplazado un poquito por todos los temas que estoy viviendo».

Numerosos rostros conocidos a favor de una buena causa

Entre los famosos que quisieron apoyar el partido benéfico que desde hace 27 años organiza el relaciones públicas Richy Castellanos se encontraban, entre otros: Gonzalo Caballero, Luis Cobos, Andoni Ferreño, José Mota, Pablo Pineda, Millán Salcedo y Josema Yuste. Curiosamente, los excomponentes de Martes y 13 evitaron posar juntos en el acto.