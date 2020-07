La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 31 años de cárcel para Ana y 27 para Imanol por supuestos delitos contra la Hacienda Pública del caso Nummaria.

Son días convulsos para Ana Duato e Imanol Arias. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 31 años de cárcel para la actriz y 27 para Imanol por varios delitos contra la Hacienda Pública que se enmarcan el caso Nummaria, el despacho de abogados que presuntamente se dedicaba a la evasión de impuestos de sus clientes.

Ambos intérpretes, protagonistas de la serie de Televisión Española ‘Cuéntame cómo pasó’, llevan meses implicados en un caso de fraude fiscal. En junio de 2019 la Audiencia Nacional propuso juzgar a 30 personas en el caso Nummaria, entre las que se encontraban clientes, abogados y tres sociedades cuyo fin era crear empresas para defraudar cantidades millonarias. La Fiscalía considera que el cerebro de la trama es Fernando Peña, responsable del despacho, para el que pide casi 300 años de cárcel por liderar la organización con la que se cometieron los delitos. El juez que instruye el caso cree que Peña creó una estructura «cuya única finalidad es la es la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que esta le genera».

El dinero supuestamente defraudado procede de los ingresos percibidos por la popular pareja de artistas en la serie de la cadena estatal en la que dan vida al matrimonio Alcántara. Las cuotas defraudadas se dividen así: cerca de tres millones de euros por parte de Imanol y casi dos por parte de Ana. Según señala la Fiscalía, él habría defraudado 2,78 millones entre 2009 y 2015, aunque ya ha abonado 2,33 millones. Por su parte, Hacienda considera que Duato defraudó 1,9 millones de euros a lo largo de siete años. Al inicio de la investigación, la actriz abonó 708.130 euros.

Imanol, en el punto de mira por «ocultación de rentas»

Aunque menos años que Peña, la Fiscalía solicita prisión para Ana e Imanol. Éste, según la Abogacía del Estado, “contrató los servicios del despacho Nummaria con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas” de sus “importantes ingresos procedentes de su participación en una serie de televisión”.

«Estoy mal, lógicamente», reconocía el actor el pasado mes de marzo. «No voy a hacer ninguna declaración. Si me lo permitís me dejáis ir tranquilamente y no perseguirme, no quiero montar el número«, pedía, visiblemente afectado por la tormenta judicial que asola su vida. Tanto Imanol como Ana han defendido que no sabían que ese estuviese cometiendo un fraude. En ese sentido, el leonés Imanol se ha mostrado por la labor de colaborar con la Justicia. «Devolveré todo el dinero y cumpliré con todo lo que se me diga«, ha explicado. Para hacer frente a sus pagos ha venido gran parte de su patrimonio. «La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma», decía en 2017, en relación a su millonaria deuda con la Agencia Tributaria.