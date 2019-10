Alessandro Lequio se vuelca con su hijo Álex tras su recaída

4 «No para de trabajar»

En los últimos días, Álex se ha visto obligado, según ha relatado su madre, a vivir bajo «arresto domiciliario» por prescripción médica. Pero lo cierto es que él intenta por todos los medios mantener su vida cotidiana como siempre. «A lo largo de esta aventura con su enfermedad no ha dejado de trabajar ni un solo día. Nunca me ha pedido un favor. No para de trabajar», ha explicado la actriz.

Álex Lequio confirma una alegría a pesar de su recaída