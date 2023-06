Se llama el Sueño de los Parrales. No es para menos. Una casa como la que Alejandro Sanz acaba de poner a la venta por tres millones de euros merece un nombre que evoque a ensoñación. El cantante ha puesto a la venta su impresionante finca de 32 hectáreas en el municipio extremeño de Jarandilla de la Vera la misma semana que se ha hecho pública la noticia de condena por el impago de unas propiedades de lujo en Miami. La casa de la que se ha visto a obligado a deshacerse para hacer frente a su situación financiera fue el lugar elegido por él y su exmujer, Raquel Perera, para darse el sí quiero en 2012. Ahí se grabó también un capítulo de Masterchef Celebrity, de RTVE.

Sanz, muy celoso siempre con su intimidad, abría en 2017 las puertas de su finca a Masterchef Celebrity y fue gracias al programa que los espectadores pudieron hacer una idea de las dimensiones de la propiedad. Localizada en medio de un paraje idílico de la provincia de Cáceres, Extremadura, la casa cuenta con 14 habitaciones y 1.200 metros cuadrados habitables. Cuenta con un manantial propio, un huerto ecológico de media hectárea, un olivar de 300 olivos y una plantación de viñas en espaldera. Durante años, ha sido el refugio del cantante madrileño, donde ha hecho vida personal y también profesional. Ahí ha grabado discos e, incluso, preparado giras de conciertos, como le contó a la que era por aquel entonces presentadora de Masterchef, Eva González. "Yo soy fan de póster", le reconocía la modelo en un momento de su encuentro.

Los alrededores de la casa fueron el escenario de una de las pruebas de exterior del programa en el que participaban Bibiana Fernández, Anabel Alonso, Silvia Abril y Edu Soto, entre otros. Ahí se trasladaron las cocinas, donde los concursantes debieron preparar una gran comilona que disfrutó el propio Sanz y el resto de su equipo. Fue también en el Sueño de los Parrales donde el cantante contrajo matrimonio con Raquel Perera. La pareja se separaba en 2019, tras siete años juntos y dos hijos en común.

Alejandro Sanz, condenado a pagar 3 millones de euros

No es casual la cifra por la que Alejandro Sanz vende su finca en Jarandilla. La semana pasada, el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid condenaba al intérprete de Corazón partío a pagar la misma exacta cantidad, tres millones de euros, por un impago en la compra de unas propiedades de lujo en Miami. Según LOC, también se solicitaba el embargo de sus bienes, entre ellos, sus marcas registradas.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Sanz, inmerso en su gira española, En vivo 2023,. A este varapalo de la justicia, se suma su reciente ruptura con su ya exnovia Rachel Valdés, después de tres años juntos y sus problemas de salud mental, que él mismo anunció a través de sus redes. El artista compartía en ese momento un mensaje que preocupaba a sus seguidores: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo", escribía.