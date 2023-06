Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, está pasando por un periodo tumultuoso. Su rostro serio es testigo de las dificultades que enfrenta, en particular en lo que respecta a su batalla legal con el bufete de abogados Martínez-Echevarría, donde trabajó tras dejar la política. Acusado de competencia desleal y de no cumplir con los objetivos acordados, los socios del bufete le reclaman seis millones de euros. Tras responder, esta mañana, a las cuestiones de los periodistas, a las puertas de los Juzgados de lo Mercantil de la Gran Vía madrileña, se marchó apresuradamente, eludiendo preguntas sobre su supuesta ruptura con la cantante Malú. “Por favor, ya he contestado a todas vuestras preguntas”, insistió Rivera.

Albert Rivera defiende su inocencia tras salir del juzgado

En el bufete Martínez-Echevarría, Rivera parecía no cumplir con las expectativas. Se dice que no aprovechó su influencia para lograr contratos y su tiempo en la oficina era escaso, a menudo solo media hora al día. Este fue un factor importante en su decisión de dejar el despacho. El conflicto escaló hasta tal punto que terminó en los tribunales. Durante una audiencia que duró más de una hora, Rivera se defendió de las acusaciones de competencia desleal y negó vehementemente no haber cumplido sus objetivos. A pesar de haber firmado un contrato por cinco años, Rivera dejó el bufete después de solo tres. Al ser interrogado por el juez al respecto, insistió en que, a su juicio, fueron sus socios los que incumplieron el contrato.

Recientemente, Rivera anunció la fundación de la consultora RV+, en colaboración con José Manuel Villegas, exsecretario general de Ciudadanos. También está a punto de debutar como profesor en un curso titulado “Cómo comunicar en público”, una iniciativa que ha promovido en sus redes sociales con el mensaje: “La comunicación en público se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestras carreras profesionales. De nada sirve si tienes una idea, pero no sabes contarla. Si quieres convencer a gente, pero no entienden tu argumento, no te van a seguir…”

El exlíder de Ciudadanos no aclara su relación actual con Malú

Sin embargo, en lo que respecta a su vida personal, Rivera ha optado por mantener un discreto silencio. Ni una declaración sobre Malú a pesar de los rumores de ruptura definitiva. Según se dijo en el programa Socialité, un testigo que estaba con Rivera en un concierto en Madrid, vio al político “destrozado” y que no está manejando bien la ruptura, supuestamente sucedida hace varios meses. A pesar de los rumores, Rivera ha evitado hacer declaraciones sobre su relación con Malú, con la que tiene una hija en común llamada Lucía.