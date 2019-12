Los comienzos del noviazgo entre Alba Díaz y Javier Calle no fueron fáciles, pero su amor pudo con todo y superó la presión mediática. Un año después de que comenzara su historia, la pareja ha puesto punto y final a su relación. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha publicado en sus redes un extenso mensaje en defensa del hombre que más ha amado.

«Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida», comenzaba su publicación. Reconocía que junto a él había crecido y vivido como nadie. «Me ha dado tanto en tan poco… no os lo creéis», revelaba.

El relato de la joven es totalmente conmovedor: «Quien nos ve juntos y nos ha visto juntos puede decir que no es que nos quisiéramos es que no podíamos no sentirnos, no podíamos estar comiendo sin darnos la mano, no podíamos entendernos tan a la perfección y mirarnos como lo hacíamos… era algo mágico la verdad».

Sin embargo añade que la relación se ha terminado y lo expone de una manera muy sentida, reconociendo que aún le ama, pero que sus vidas deben emprender caminos separados.

