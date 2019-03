2 Un golpe para su ex

El gesto, el de pisar con Alba el mismo escenario que compartió con Coki, es el último golpe recibido por la ex del empresario andaluz, que con elegancia, educación pero también con sinceridad encajó la noticia de que su exmarido, del que se acababa de separar hacía solo unos días, ahora salía con la conocida hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés. “Me divorcié hace dos semanas. Me fui de casa el 18 de octubre. No había vuelta atrás y dar segundas oportunidades no tenía mucho sentido. No lo estoy pasando bien. Ningún divorcio es fácil y menos descubrir que tu marido a menos de un año de nuestra boda estaba con otra. De Alba no voy a decir nada. Venía a nuestra casa a menudo y cuando me mosqueaba, Javier me decía que eran tonterías e imaginaciones mías. Lo único que quiero es seguir haciendo mi vida. No me interesa nada estar en los medios. Tengo mi trabajo, mis amigos y mi familia que me apoyan. Y doy gracias a Dios porque nuestro proyecto de futuro no lo habíamos completado con un hijo. No tengo intención de hacer más comentarios de mi matrimonio que se acabó hace tiempo”, confesó Coki a Vanitatis.