2 Deportista = infidelidad

En su paso por ‘Supervivientes’ también regaló a la audiencia algunas frases que muchos tardarán en olvidar. Ella parecía tener claro que los hombres deportistas eran infieles por naturaleza y en una conversación distendida con su compañera Laura Matamoros criticó con dureza la deslealtad de estos deportistas. “Los hombres deportistas son infieles por naturaleza. No me fío de los deportistas porque están buenorros y todo el rato viajando, entonces, aunque quieren a sus mujeres, las cornean. Tienen que entrenar y viajar, aprovechan y como son guapos y jóvenes te engañan. A mi me gustaba un chico deportista que estudiaba Derecho pero no me fiaba”, concluía la ex de Feliciano.