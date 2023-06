Alba Carrillo vuelve a la carga, esta vez contra Ana Rosa Quintana. La colaboradora y modelo ha reaparecido en su canal de Twitch para hablar de su despido el pasado 18 de abril y posterior veto por parte de Unicorn Content, la productora que lidera Quintana. Carrillo se ha dirigido a Quintana, mirando directamente a cámara, a quien se ha referido como 'señora', en un tono muy despectivo. "Las personas que hemos sido fieles como un perro, no hemos recibido ningún mensaje tuyo, señora Ana Rosa", señalaba.

Vídeo: @casasola_89

Alba Carrillo sin pelos en la lengua: "Para limpiar una cadena hay que empezar desde arriba"

Ya lo dijo en el estreno de su canal de Twitch el pasado 20 de junio. El 'Salón del té', como ha nombrado su nuevo proyecto, sería un espacio para "Hablar sin condiciones, sin filtros y sin mordazas. Mi espacio, mi lugar, mi rendición". Dicho y hecho. Alba no se ha callado y ha tenido palabras muy duras contra su antiguo lugar de trabajo y los responsables del mismo. Recordemos que la colaborada de 'Ya es mediodía', formato de Unicorn, fue despedida de manera fulminante en abril tras el cambio de rumbo de Mediaset con la entrada de la nueva cúpula.

Un despido al que ahora se ha referido en términos muy explícitos. "Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena". Pero, sin duda, la principal diana de sus reproches ha sido Ana Rosa Quintana. "Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. Mira tus amiguitas que les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo", le ha reprochado, refriéndose a la reciente salida de colaboradores míticos de 'El Programa de Ana Rosa', como Beatriz Cortázar, quien recientemente fichó por Atresmedia.

No es la primera vez que la ex de Feliciano López arremete contra Ana Rosa. La que fuera una de las caras más visibles de los últimos años en Telecinco aprovechó para lanzarle una sonada indirecta a su ex jefa el pasado mayo, coincidiendo con la fiesta de verano de la fiesta Unicorn. "¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno!", comentó Alba Carrillo en una imagen del evento que compartió Cristina Tárrega en Instagram. En la imagen, se la veía acompañada de Ana Rosa Quintana. El zasca de la colaboradora hacía referencia a la fiesta anterior de la productora, en noviembre de 2022, a la que ella acudió cuando todavía trabajaba en 'Ya es mediodía'. Su sonada 'pillada' dándose un beso con su entonces compañero Jorge Pérez, desencadenó una fatal sucesión de desencuentros que ha culminado con las declaraciones que ha hecho Alba hoy.