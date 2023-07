Aitana y Sebastian Yatra, de vacaciones por separado: ¿en crisis?

Son dos de los cantantes del momento. Aitana y Sebastian Yatra comparten fama y éxito a partes iguales. Por separado generan un interés desmedido y lo mismo sucede con su relación amorosa, para bien o para mal. Desde la final de 'La Voz Kids' el pasado 8 de julio, donde ambos colaboraban, no se les ha vuelto a ver juntos. Sus apariciones públicas se han reducido tanto que sus fans y varios medios ya han dado la voz de alarma. Los rumores de un posible distanciamiento coinciden con el beso de Yatra a una de sus bailarinas en pleno concierto en Marbella a principios de julio.

Las espectaculares vacaciones de Aitana

Aitana está disfrutando de unos días de merecido descanso y desconexión en Ibiza. La joven es muy asidua a compartir su día a día en las redes sociales, algo que agradecen sus más de 3,7 millones de seguidores en Instagram. Se la ve feliz y relajada aprovechando sus vacaciones en la isla pitiusa, recargando pilas para su vuelta al trabajo. Entre las sensuales fotografías en bikini que ha publicado, subida a un barco o a los pies de una piscina, siempre en compañía de amigos, ni rastro de Sebastián Yatra.

El colombiano, en cambio, está inmerso en su gira española, dedicado por entero a sus compromisos profesionales. Su tour está siendo un éxito de convocatoria, con todos los conciertos prácticamente vendidos. El pasado jueves 5 de julio, Sebastian Yatra actuaba en una de las citas más esperadas, en el Starlite de Marbella. Logró colgar el cartel de 'sold out', algo que pocos artistas consiguen. Su actuación hizo las delicias de sus fans y puso a todos los asistentes a bailar durante una hora. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido durante el concierto y que no gustó nada a los seguidores de Aitana.

¿Parte del 'show' o declaración de intenciones?

En pleno directo, el artista se besó en la boca con una de sus bailarinas. El momento pilló a todos los asistentes por sorpresa porque no es un gesto recurrente que Yatra ponga en práctica en sus actuaciones. O eso confirmaron varios usuarios en Twitter después del suceso. "¿Una declaración de su nueva situación sentimental?", se preguntaba uno de ellos.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, como era de esperar, pero parece que el beso del colombiano ha suscitado cierto distanciamiento. Sea como fuere, por el momento, Aitana y Sebastian pasan sus vacaciones de verano por separado. La pareja, que nunca ha confirmado su relación públicamente, se fue de escapada romántica a Islandia a finales de junio. La interprete de "Babys" celebraba su 24 cumpleaños en el país y no quiso prescindir de la compañía de su chico. En la final de 'La Voz Kids' del pasado 8 de julio, la catalana aseguró que se sentía afortunada de tenerle a su lado. Una auténtica declaración de amor que podría estar ahora 'stand bye'.