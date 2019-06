Agustín Etienne habla tras su ruptura con Arantxa de Benito

7 «Jamás me habría presentado en mi casa con otra persona»

Etienne explica, además, cómo hubiera afrontado él las cosas. «Si me preguntas que habría hecho yo, jamás me habría presentado en mi casa con otra persona en tan poco tiempo. No es un buen ejemplo para el resto de personas que viven en esa casa, que son lo que me importan. Podrían percibir que el amor es poco más que un cambio de cromos».