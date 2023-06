El ingreso de Carmen Sevilla en el Hospital Fundación Jiménez Díaz el pasado domingo tiene a todos los que la querían en vilo. Se sabe que la artista de 92 años está siendo atendida en cuidados paliativos y la preocupación es máxima, pero se desconoce su situación. Ningún miembro de su familia, con su hijo Augusto Algueró al frente, ha querido emitir ninguna información al respecto ni atender a los medios que se agolpan a las puertas del hospital esperando noticias. Su compañero en el mítico programa del 'Telecupón', que ambos presentaban, ha compartido este sentimiento de desinformación. Aunque respeta la decisión de su hijo de apartarla de la vida pública, le pide que le conteste para saber cómo está su amiga. "Él ha querido retirarla. Le he escrito, pero está desaparecido y no contesta".

"Hay que respetar la decisión del hijo de Carmen Sevilla"

El reconocido presentador de radio y televisión acudía esta tarde al estreno de 'Así es la vida', el remplazo de 'Sálvame' tras su cancelación en Telecinco. Bravo se sentaba en el programa de Sandra Barneda, quien presentará esta nueva apuesta de Mediaset para las tardes veraniegas, para hablar del estado de saludo de Carmen Sevilla. Su amigo ha confirmado que no sabe cómo se encuentra a pesar de haber tratado de contactar son su hijo.

En 2015, la familia de la artista, que padece alzhéimer desde 2009, tomó la decisión de ingresarla en una exclusiva residencia para que estuviera atendida las 24 horas del día. Desde entonces, solo Moncho Ferrer, amigo íntimo de Carmen, cuenta con autorización de Augusto para ir a verla, como ha explicado Bravo. "Augusto me da la impresión de que no va a hablar con nadie. Él dejó muy claro, cuando Carmen es ingresada en la residencia, que quería que su madre estuviera tranquila. Él no sido participe nunca de la prensa, lo hacia como favor a su madre. Él mostraba su mejor cara, pero esa no era 'su cara', lo hacía por ella", añadía el presentador.

Una decisión polémica

Desde su ingreso en la residencia, son varios los compañeros de profesión que han hecho un llamamiento para poder ir a ver a la actriz a la residencia donde vive. Solicitudes que se han encontrado con la negativa -o el silencio- de su hijo. La que más a alzado la voz en todos estos años ha sido Norma Duval. En 2019, la 'vedette' aseguraba que llevaba desde 2015 extendiendo la petición a Augusto. "Yo quiero despedirme de ella y no obtengo respuesta", dijo en ese momento ante las cámaras muy emocionada. Agustín Bravo ha explicado esta tarde que, aunque entiende que hay personas que no lo ven bien, "lo primero que hay que hacer es respetar a su hijo.