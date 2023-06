Sigue sin haber noticias sobre el estado de salud de Carmen Sevilla, ingresada desde el pasado domingo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, aquejada de una neumonía, han confirmado fuentes del centro. La artista de 92 años se encuentra grave en cuidados paliativos. Su hijo, Augusto Algeró, fiel a su decisión de no compartir ninguna información de su madre desde su retirada del foco mediático en 2009, no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ni se espera que lo haga, a tenor de las últimas declaraciones de Agustín Bravo. El amigo íntimo de Carmen Sevilla se ha vuelto a pronunciar sobre este hermetismo que reina en torno a la situación de su amiga, de 92 años. "Se está cumpliendo lo que dije ayer, que es consecuente a como Augusto ve la enfermedad de su madre: no va a hablar sobre su estado de salud". Y ha añadido con firmeza: "No tiene por qué dar la cara y bajar a dar declaraciones. Pero que autorice al hospital para que emita un comunicado y todos podamos saber cómo está"

El llamamiento de Agustín Bravo

Así lo ha manifestado hoy en directo en 'Así es la vida', donde se ha sentado como nuevo colaborador. El programa, presentado por Sandra Barneda, viene a ocupar el espacio de las tardes que ha dejado 'Sálvame' tras su cancelación el viernes 24 de julio. "Carmen Sevilla es una de las artistas más queridas que ha tenido este país y hay mucha gente preocupada por ella", añadía para justificar su postura.

Ayer, el mítico presentador de televisión y radio ya dejaba caer su preocupación ante esta situación de desinformación que rodea a Carmen Sevilla. Compartía entonces que, aunque entendía la decisión de Augusto, le había escrito interesándose por su madre y no había obtenido respuesta. "Él ha querido retirarla. Le he escrito, pero está desaparecido y no contesta", sentenciaba.

En 2015, la familia de la actriz y presentadora del recordado 'Telecupón' de Telecinco tomó la decisión de ingresarla en una exclusiva residencia para que estuviera atendida por profesionales día y noche. Augusto limitó todas las visitas de sus amigos íntimos, a excepción de Moncho Ferrer, quien la visitaba con frecuencia. De hecho, está previsto que Ferrer vaya a ver a su amiga al hospital mañana o pasado mañana, como él mismo ha informado.

Carmen Sevilla lleva 13 años luchando contra el alzhéimer que padece desde que le fue diagnosticado en 2009. Una enfermedad que ya padeció su madre, Florentina Galisteo, fallecida a los 99 años el 23 de julio de 2004. La actriz vivía uno de sus momentos más agridulces de su vida: le tocaba despedirse de su madre el mismo día que celebraba la llegada de su nieto, al que también llamaron Augusto.