Ágatha Ruiz de la Prada ha generado un aluvión de críticas en redes sociales tras sus últimas declaraciones sobre Irene Montero. La diseñadora ha cargado contra la ministra de Igualdad de la que ha dicho que le debe el cargo a su marido, Pablo Iglesias. "Qué aprovechada ha sido. Irene Montero está ahí porque su marido era político. No sé cómo no le da vergüenza, a mí me daría vergüenza", ha dicho. "Hablo muy mal de eso también de Ana Botella", añadía, dejando claro su inconformidad con la carrera política de la mujer del expresidente José María Aznar. Cabe recordar que Botella fue la primera mujer en llegar a la Alcaldía de Madrid. Lo hizo en 2014.

Arden las redes con las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada

Pero ahí no ha quedado la cosa. Agatha, que no suele callarse lo que piensa, tampoco cuando le toca hablar en público, ha continuado con sus ataques. "Es como si yo ahora me fuera a dirigir un periódico. Sería una cosa de décima de categoría. Yo tengo mi trabajo. La gente tiene su trabajo. Entonces, estar mandando y prohibiendo todo el día porque seas la mujer de… me parece horrible. Eres de izquierdas, pero enseguida te compras un chalet. Y que todo el mundo te cuide los niños... Irene Montero me cae fatal", concluía.

Como era de esperar, la entrevista que ha concedido al periódico digital 'The Objective' no ha dejado indiferente a nadie. En apenas unos minutos, el vídeo recibía cientos de 'Me gusta' y de comentarios en Twitter, la mayoría censurando sus palabras. "El clasismo de Agatha Ruiz de la Prada es repugnante. Ahora sólo pueden tener piscinas los que votan al PP, las personas de izquierdas no porque son pobres. Es totalmente asqueroso y de una pobreza intelectual impresionante. Es una analfabeta política", comentaba una usuaria. "Dice Ágatha Ruiz de la Prada, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y descendiente de una de las familias más rica de Cataluña, que Irene Montero no está ahí por su esfuerzo", compartía el periodista Pablo Maza.

La polémica que ha generado la diseñadora con sus comentarios ha llegado, incluso, hasta el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufían, quien también ha sacado a relucir los títulos nobiliarios que ostenta la madrileña. "Comenta Ágatha Ruiz de la Prada, Marquesa de Castelldosrius y Baronesa de Santa Pau tras la muerte de su tío Carlos de Sentmenat y Urruela e hija de los aristócratas Juan Manuel Ruiz de la Prada y María Isabel de Sentmenat, que Irene Montero muy mal porque está ahí por su marido", escribía en su perfil oficial de Twitter en un claro gesto de apoyo a la ministra del Gobierno.