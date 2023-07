La tranquilidad no les ha durado ni dos semanas. Ese es el tiempo que ha pasado entre que Adara Moinero y Bosco Martínez-Bordiu confirmaran su relación y hayan estallado los primeros rumores de distanciamiento. La finalista y el ganador de 'Supervivientes 2023' estarían inmersos en una crisis por culpa de una tercera persona: Raquel Arias, compañera de ambos en el 'reality' de Telecinco. Todo ha saltado por los aires tras conocerse la noticia de que Raquel y Bosco habían asistido juntos al estreno de una película en Madrid el pasado lunes. La decisión de Adara no se ha hecho esperar y ha bloqueado de sus redes a la tercera en discordia. Ella no ha dudado en referirse a lo que considera un malentendido.

Adara Molinero, Bosco y Raquel: un trío mal avenido

Parece que a la reina de los realities no le ha sentado nada bien la 'quedada' de su recién estrenado novio y Raquel. La colaboradora ha acudido hoy al programa 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda, para explicar lo sucedido y dejar clara su inconformidad con los comentarios sobre una posible infidelidad de Bosco con ella. "Me cansa que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica, hay que respetarlo, es algo precioso”, ha dicho, dejando claro que lo suyo se reduce a una relación de amigos.

Según ha contado Raquel, los dos acudieron al estreno sin pasar antes por el 'photocall', y fue a la salida cuando se percataron de la polémica que se había generado en torno a ellos. "Nos encontramos con un peliculón".

La drástica decisión de Adara

Pero ahí no ha quedado la cosa. La flamante finalista de 'Supervivientes' optaba entonces por limitar el acceso de Raquel a su Twitter, como ha demostrado ésta en pleno directo. Desde su perfil, ha intentado acceder al de Adara y, efectivamente, le ha sido imposible. "Cuando salí me llevé la sorpresa de que Adara me había bloqueado. A Bosco también le ha pillado por sorpresa, no lo entendía, decía que iba a hablar con ella", le ha contado a Sandra Barneda.

Aprovechando su momento de gloria, la exconcursante se ha referido a la relación de su amigo y su nueva archienemiga para dejar claro que todavía no hay nada definido entre ellos. "No se sabe si son pareja o se están conociendo, pero eso es cosa de ellos". Luego, en un tono mucho más conciliador, ha querido echar un capote a la pareja: "No quiero que ellos estén enfadados por mí, porque lo nuestro es una simple amistad. Hay que fomentar la confianza entre dos personas".