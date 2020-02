La televisión ha sido testigo del inicio de su amor y esta noche su historia vivirá un nuevo episodio. Adara Molinero y Gianmarco Onestini volverán a encontrarse en ‘El tiempo del descuento’. La madrileña, que abandonó el concurso para estar con su bebé, regresará a la casa de Guadalix para visitar al italiano, pero antes ha querido dedicarle un romántico mensaje a través de las redes.

«Hoy veré su sonrisa, su mechoncito, sus ojos oscuros con su mirada que me llega hasta el alma… Por favor una ambulancia hoy preparada en la puerta con desfibrilador incluido», ha compartido en su cuenta de Twitter. La pareja mantendrá un esperado reencuentro y pronto podrán vivir su relación alejada de las cámaras ya que el reality está a punto de concluir. Gianmarco no será el único que reciba la visita sorpresa de una persona especial. Los otros concursante también podrán contar con el apoyo de uno de los suyos. Asimismo, este domingo se darán a conocer los nombres de los finalistas del reality.

Adara confirmó recientemente que se ha separado del padre de su hijo y que está libre para comenzar una nueva vida: «Quiero dejar claro que me separo de Hugo por las deslealtades, por la falta de cariño, me he sentido muy sola. El corazón me dice otra cosa. He tomado la decisión de separarme. A mí me gustaría que llegáramos a un acuerdo y no ir a juicio», afirmó.