Desde que se destapó su ‘affaire’ con Diego Matamoros, el nombre de Carla Barber suena cada vez con más fuerza en el universo del corazón. La exmodelo, empresaria y cirujana ya era conocida para muchos: es una verdadera estrella de las redes sociales, donde la siguen 475.000 seguidores. Gran parte de su éxito en Instagram se debe a la sinceridad con la que muestra su día a día ante sus ‘followers’.

La canaria suele utilizar su perfil para mostrar los asombrosos resultados de su labor al frente de varias clínicas de medicina estética en Madrid, Valencia y Las Palmas. Es frecuente ver los «antes y después» de su amplio número de clientes, repartidos por todo el país. Muchos de ellos aguardan lista de espera durante meses para ponerse en sus manos y que sea ella la responsable de sus retoques estéticos. Es una verdadera escultora de rostros y cuerpos. Y así lo demuestra cada día en Instagram.

Carla, cirujana e ‘instagrammer’ de éxito

Pero en las redes de Carla hay mucho más que las fotografías de sus casos de éxito. En su perfil, la exconcursante de ‘Supervivientes 2016’ también comparte instantáneas de sus viajes, de sus cenas, de sus quedadas con amigos… O de su boda con el doctor Camilo Esquivel, del que se separó en mayo de 2019, apenas ocho meses después del enlace.

En las últimas horas ha declarado públicamente lo que siente por el hijo de Kiko Matamoros. Con un poema de Pablo Neruda proclamaba su amor por el joven el pasado 3 de junio. «En tu abrazo, yo abrazo lo que existe… sin ir tan lejos puedo verlo todo: veo en tu vida todo lo viviente”, escribía. A sus 30 años, Carla es una auténtica Midas de Instagram: todo lo que postea se convierte en oro.

Ha revelado los secretos de su impresionante físico

Quizás el secreto de su éxito sea precisamente ese: que se muestra ante sus seguidores sin trampa ni cartón. Tan abiertamente habla de sí misma que tampoco ha tenido reparos en revelar todos y cada uno de los retoques estéticos a los que se ha sometido para transformar su físico. El pasado marzo contaba con todo lujo de detalles su larguísima lista de arreglitos. «Me preguntáis mucho por los tratamientos que me he realizado. Siempre os he hablado con sinceridad y enseño ABSOLUTAMENTE TODO lo que he ido haciéndome desde que empecé a “cuidarme”. Así que, aquí os vuelvo a dejar mi ANTES y DESPUÉS», explicaba. A continuación enumeraba, uno a uno, todos los tratamientos que se ha hecho en cuerpo y rostro. Tal y como ella misma ha revelado, son en total 11: rinoplastia, relleno de ojeras con ácido hialurónico, toxina botulínica para el bruxismo, infiltraciones de bótox en las cejas, tratamientos de láser, radiofrecuencia y skinboosters, tratamientos anti radiación solar, retoques en pómulos y mentón, relleno de labios y microblading de cejas.