Los famosos lloran la muerte de Álvaro Prieto

"Hoy estoy con una sensación rara en el cuerpo. Estoy triste. Estoy con un poco de ansiedad. Me han mandado la noticia del chico de Córboda y se me ha paralizado el cuerpo. El tiempo no ayuda. Las guerras que nos rodean no ayuda. Las noticias no ayudan. La sociedad no ayuda. Hoy para mi es Blue Monday. D.E.P. ÁLVARO PRIETO", escribe la joven junto a una estrella y un emoticono de corazón negro.