Nuria Roca y Juan del Val desde hace muchos años hacen las maletas para viajar a Valencia estas fiestas. «Yo no cocino. Siempre lo pasamos en casa de la familia de Nuria», comenta el colaborador de televisión. Sus platos siempre suelen ser los mismos: «Comemos langostinos, carabineros, cigalitas, un poco de queso…De plato fuerte casi siempre solomillo», añade. No obstante, cuando visita a su familia hay otro plato que en estas fiestas no suele faltar: «La lombarda que hace mi madre. A mí me encanta».