La familia de Edwin Arrieta, muy contundente con la defensa de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho ha vuelto a la palestra mediática a tan solo unos meses de que se celebre su juicio. La rueda de prensa sorpresa que sus abogados han convocado para este mediodía ha hecho que su asesinato a Edwin Arrieta de un giro de 180 grados. Los letrados han destapado varias irregularidades en el caso, entre otras, que la declaración de Daniel no se ajuste en absoluto con las transcripciones de las autoridades tailandesas. Sin embargo, esto no ha gustado nada a la familia del fallecido, que lo ha denunciado de manera contundente.

Si en un primer momento estaban "sorprendidos" por la rapidez con la que convocaban esta rueda de prensa, al escuchar las declaraciones de la defensa española de Daniel Sancho, la familia del cirujano han tachado sus explicaciones de "vergonzosas" e "injustificables": "La familia de Edwin consideramos que la rueda de prensa es una vergüenza. Intentar justificar un asesinato con una supuesta agresión es del todo intolerable. Y referir ahora que los abogados que asistieron a Daniel y a la Policía, no hizo bien su trabajo, es inaudito", ha asegurado Darlin, la hermana de Edwin, para 'TardeAR'.

La abogada de la familia del cirujano en España, Beatriz Uriarte, apuntaba que están "sorprendidos" y que, aunque entienden que tengan que ejercer su derecho de defensa, el hecho de que digan que la policía "lo ha hecho todo mal" les resulta "cuanto menos inaudito". "Desconocemos qué van a hacer porque no dejan de dar giros", ha añadido Beatriz, que insiste en que su teoría es la de la Fiscalía tailandesa: " Lo que hay es suficiente como para entender que ese asesinato ha sido premeditado y no un accidente fortuito ". Además, la letrada apunta a que ahora estarían intentando limpiar la imagen del hijo de Rodolfo Sancho y hacernos creer que lo que ha ocurrido ha sido "un accidente".

A pocos meses de que el caso de Daniel Sancho sea visto en un juicio, cada paso que se da es más surrealista que el anterior. Por su parte, Juan Gonzalo Ospina, el abogado penalista de la familia de Edwin Arrieta, ha contado para 'En boca de todos', que la familia estaría sintiendo "vergüenza. No solamente han matado a su hijo sino que han tenido que aguantar de boca de la defensa, que se estaba intentando defender de una agresión". El letrado también sostiene que no se trata de una actuación casual: "Si uno va a una tienda a comprar unos cuchillos, unas bolsas y unas cintas, se marcha a un lugar apartado con Edwin y luego desaparece y ¿no lo comunica a nadie?".

Al parecer, la defensa del chef no lo ve con los mismos ojos. Ellos sostienen que "nunca confesó que hubiera asesinado a Edwin Arrieta". Según ellos, la policía le habría coaccionado para que admitiese el crimen: "Daniel fue engañado desde el minuto uno (...) Daniel dice que hubo una pelea y por eso murió Edwin y la policía transcribe lo contrario". Sus abogados han denunciado que Sancho no contó con un abogado desde el principio. Ni siquiera de oficio. Tampoco se explican cómo a Daniel Sancho no le leyeron sus derechos, al igual que critican la reconstrucción que el joven hizo con la policía en el hotel en el que Edwin falleció.