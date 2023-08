La familia de Edwin Arrieta comunica que respetará la condena a Daniel Sancho

El crimen de Edwin Arrieta, cometido en la isla turística tailandesa de Koh Pha Ngan, sigue sacudiendo al país. El portavoz de la familia del médico colombiano en España, Luis Romero, ha reconocido que se respetará la "condena sea cual sea" y que no tienen intención de solicitar la pena de muerte para Daniel Sancho. Unas declaraciones que se producen la misma semana en la que el chef ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo, en prisión.

"El bufete de Bogotá lo que transmiten es lo siguiente: en primer lugar, va a haber una pausa en las declaraciones por parte de la familia. Vamos a hablar más desde el punto de vista jurídico, procesal", afirmaba en declaraciones a 'Europa Press'. Asimismo explicaba que está a la espera de ciertos documentos clave para arrojar luz al caso. "Estamos al tanto y entendemos que nos llegará en unos días, a través de nuestros compañeros y colegas en Colombia, un informe de la cancillería colombiana, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia. En este informe habrá datos sobre la investigación policial y judicial, distintas informaciones que nos permitirán trazar una estrategia y poder informar al respecto".

La fecha del juicio del caso Daniel Sancho

La investigación sigue su curso y aunque ya existe el resultado de la autopsia -que no se ha dado a conocer públicamente-, la policía quiere seguir recabando pruebas concluyentes. En cuanto a la fecha del juicio se barajaba que se llevase a cabo antes de finalizar el año, algo que no estima el abogado de la familia del colombiano. "Se habla de septiembre o a finales del año, pero yo me arriesgaría a decir que se va a celebrar en 2024".

Daniel Sancho lleva 13 días en la prisión de Koh Samui y los que le han visitado señalan que se encuentra aparentemente tranquilo. La familia quiere que se someta al joven a un peritaje psiquiátrico. "Creo que es fundamental. Nos falta la evaluación de Daniel. Es algo fundamental. Es algo que pediríamos en cualquier caso en España", subrayaba la abogada Carmen Balfagón, la portavoz de la familia Sancho Bronchalo. "Vamos a ver de qué manera podemos conseguirlo. Volvemos a lo mismo, tenemos que encontrar la explicación que damos a todo esto. Queremos ver en qué situación está Daniel". La criminóloga explicaba que falta el gran interrogante: "Tenemos la batalla de poder demostrar si ha habido una motivación suficientemente fuerte en Daniel para cometer este crimen".