La familia de Daniel Sancho quiere que se le someta a un peritaje psiquiátrico

Carmen Balfagón, la portavoz de la familia Sancho Bronchalo, ha explicado el principal objetivo que buscan en este momento referente al caso de Daniel Sancho. No es otro que se someta al joven a un peritaje psiquiátrico. "Creo que es fundamental. Nos falta la evaluación de Daniel. Es algo fundamental. Es algo que pediríamos en cualquier caso en España", indicaba horas después de las primeras declaraciones de Silvia Bronchalo desde Tailandia.

Durante la intervención de la criminóloga en el programa 'La última noche' reconoció que a la familia le gustaría que se realizase esta prueba psicológica en la que un médico psiquiatra analiza el estado psíquico de la persona en un proceso judicial. "A nosotros nos gustaría, si es posible, que tuviese un peritaje psicológico psiquiátrico. Vamos a ver de qué manera podemos conseguirlo. Volvemos a lo mismo, tenemos que encontrar la explicación que damos a todo esto. Queremos ver en qué situación está Daniel para arrojar luz a todo esto". Su postura es firme: "Nos falta el gran interrogante. Tenemos la batalla de poder demostrar si ha habido una motivación suficientemente fuerte en Daniel para cometer este crimen. Permíteme que me exprese como criminóloga: no hay crimen en el que no haya motivación. Queremos que se resuelva todo".

La investigación del caso de Daniel Sancho sigue su curso

La policía ya cuenta con los resultados de la autopsia de Edwing Arrieta, pero no ha entrado en detalles. Continúan con la investigación, recabando pruebas concluyentes y desean encontrar todos los restos del médico colombiano. En las últimas horas, Vicente Cacho, miembro de la embajada española en Tailandia, quien ha podido mantener un breve encuentro con el chef indicaba que el joven está interesado por la repercusión que está teniendo el caso en España. "Él sí está interesado por saber qué cobertura mediática está recibiendo en España, sabéis que Daniel es una persona mediática, yo le he dicho que está recibiendo mucha cobertura". Incluso podría ofrecer declaraciones en los próximos días a la prensa.

"Yo le diría que no hable con la prensa hasta que la la investigación no esté más avanzada. Tiene que fiarse de su abogado", subrayaba la portavoz de la familia. Los padres de Daniel Sancho están barajando la posibilidad de realizar una rueda de prensa conjunta cuando ambos se encuentren en Tailandia. Tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo han agradecido el trato con el que se está trabajando por parte de los medios de comunicación desplazados al país asiático. "A ninguno se nos escapa lo complicado que es ver a tu hijo por primera vez después de todo esto. El primer día no le hicieron preguntas a Silvia, algo que han agradecido los dos".