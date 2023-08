Dada la repercusión que está teniendo el crimen de Edwin Arrieta, que sitúa a Daniel Sancho en el ojo del huracán, la familia de este último se ha visto obligada a contratar a una portavoz. Esta no es otra que Carmen Balfagón, que después de haber aparecido por primera vez y a través de una videollamada en ‘Ya es mediodía’, ha vuelto a tomar la palabra en ‘El programa de verano’ para explicar algunos de los avances que está teniendo el caso del chef español.

Carmen Balfagón hablando en 'El programa del verano'. (Foto: Telecinco)En un primer momento, la abogada ha hecho especial hincapié en la rueda de prensa que tendrá lugar en las próximas horas: "Estoy esperando con mucho anhelo la rueda de prensa del martes, entendemos que van a aclarar muchas dudas… Creo que van a dar prácticamente por cerrado el caso", ha indicado, para después dar detalles sobre los motivos que le han llevado a pensar eso: "Es el pálpito que tengo, que no me gustaría tenerlo. Pero lo cierto es que en este caso todo ha ido muy deprisa… Ten en cuenta que se encuentra la bolsa en el vertedero, Daniel va a denunciar la desaparición y ya no sale de la comisaría", ha matizado.

Por otro lado, Carmen ha recalcado que tiene especial interés en saber qué opinan las autoridades y cómo van a actuar con el cocinero: "Es muy importante lo que determinen los forenses sobre los restos de la víctima que se han encontrado. Hay que saber si a esa víctima le han producido esas lesiones, hablo de cuando ya se han intentado deshacer del cadáver, con el cuchillo que parece ser que compró Daniel. Hay que ver si esa arma blanca que compró Daniel se corresponde con las heridas o señales que tiene el cadáver", ha zanjado.

La familia de Daniel Sancho, con esperanza hasta el último momento

De esta manera, Balfagón ha demostrado que ni los familiares de Daniel Sancho ni ella han perdido la esperanza de que, de una manera u otra, el testimonio que el joven dio a la policía no sea del todo cierto. Teniendo en cuenta que el hijo del actor Rodolfo Sancho había recibido mensajes amenazantes por parte del cirujano colombiano, los más allegados al chef consideran que aún no todo está perdido. Pero lo cierto es que la situación del cocinero cada vez es más complicada ya que, antes incluso de ingresar provisionalmente en la prisión de Koh Samui, explicó a las personas pertinentes cómo había llevado a cabo el desmembramiento.