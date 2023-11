Los falsos inspectores de Hacienda que visitaron a Alejandro Sanz en su hotel de Sevilla

Lo que sucedió entre bambalinas antes de los Latin Grammy 2023 ha dejado a muchos perplejos este jueves. A primera hora de la tarde saltó la noticia de que Alejandro Sanz estaba siendo buscado por Hacienda en Sevilla. De hecho, se explicaba que dos inspectores se habrían personado en la habitación de su hotel de Sevilla, el Alfonso XIII, para notificarle que tenía deudas pendientes por las que se embargaba su patrimonio. Una noticia que veía la luz en La Razón y que el entorno del cantante nos desmiente de forma rotunda. "No es así. Es falso", comienzan diciendo. Niegan de forma categórica que el Fisco acudiera para reclamarle la deuda de tres millones de euros que tiene pendiente en la Corte de Miami.

Fue a finales del mes de octubre cuando un juzgado de Madrid le declaró en rebeldía al no poder localizarle. Quisieron colaborar con la justicia extranjera y prestar su ayuda, no obstante, esta semana no habrían dado nuevos pasos al frente. Pero, ¿fue acaso un funcionario del juzgado de Madrid o un policía al hotel de Alejandro Sanz? "Tampoco. No fue nadie", responde su círculo profesional en conversación con este medio tras desatarse los rumores. Fuentes cercanas a él desmienten también que haya recibido una notificación de cualquier organismo en su último viaje a Andalucía y dan por zanjado un asunto que ha hecho mucho ruido en las últimas horas.

Tiene sentido que no sean dos trabajadores de la Agencia Tributaria, ya que su deuda pendiente no es con España, sino con Miami. Una complicada situación en la que a buen seguro está siendo asesorado por sus abogados, equipo legal que le informará al detalle del problema que arrastra fuera de su país. Eso sí, con quien charla SEMANA no aclara cómo se encuentra el cantante, pues es un asunto delicado que él solo trata con sus más cercanos. Ni una sola palabra sobre cómo y cuánto le afecta el problema que provocó en su economía la compra de dos casas a más de 7.000 kilómetros de su país de nacimiento.

Mientras muchos se preguntan qué es lo que realmente sucedió para que ahora Alejandro Sanz se haya visto envuelto en una deuda millonaria, SEMANA te detalla por qué le estarían buscando en la actualidad. Al parecer se quiere contactar con él por una sentencia emitida en la Corte de Miami, donde le reclaman un altísima cantidad de dinero por la que incluso sus propiedades estarían en juego. Así lo explicaba El Mundo recientemente.

Todo comenzó cuando Alejandro Sanz compró dos propiedades en Miami, una de ellas de 3.000 metros cuadrados y muelle privado, lo que evidencia la talla de la mansión que había adquirido. Aunque no se pagaron a toca teja, sino tras pedir préstamos a Total Bank de Florida que fueron avalados con sociedades u otras fincas y que fueron impagados. Entonces comenzó un proceso de ejecución hipotecaria que cuatro años después no se ha resuelto. Las viviendas fueron subastadas por 9,5 millones de euros, pero eso no fue suficiente para que se saldara su deuda y se instó una nueva sentencia que sigue copando titulares. Ahora solicitan el montante de la deuda, intereses y costas del juicio, pero él prefiere seguir en silencio y no responder a nada que tenga que ver con ello.