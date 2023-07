Fabiola Martínez, tras la paternidad de Bertín: "Mi labor es que mis hijos tengan vínculo con esa criatura”

Fabiola Martínez reaparecía en televisión después de la noticia de Bertín Osborne que les situaba en el centro de los objetivos. El cantante será padre por sexta vez durante este año junto a Gabriela Guillén. La noticia se confirmaba por todas las partes este miércoles 12 de julio y las reacciones no se han hecho esperar. "Solo puedo desearle que sea feliz...Y que disfrute muchísimo", nos confesaba a SEMANA por la mañana. Con la noticia ya en todos los medios, la colaboradora de televisión echa la vista atrás y recuerda cómo fue el momento en que su propia ex pareja le confesaba la noticia.

"Me eché a reír. Lo habéis dicho antes, que es de primero de EGB, por favor. No es nuevo él con 69 años, creo que ha pecado de confiar", sorprendía a Sonsoles Onega. Bromeó incluso con lo descolocado que ha dejado a todo el mundo esta noticia: "Seguramente le había funcionado hasta ahora su manera de hacer las cosas y hay un momento que...lo ha dicho, hay veces que se ponen medios pero no funcionan. Ella no es la protagonista de la historia y, por ello, reubica el foco asumiendo cuál será su papel: "Mi labor aquí, como buena madre que me considero, es intentar que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura que viene". Es muy consciente de los titulares y opiniones que se dan y la repercusión que esta pueda tener en el futuro.

Bertín Osborne, además de sus hijos, tiene tres mayores, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq. Aunque no ha hablado personalmente con ellas, siente cuál podría ser su reacción ante la noticia. "Para ellas no es fácil tampoco, sobre todo para Alejandra. Desde que nace está en los medios, su vida se cuestionaba...esto remueve ponerlas en el foco mediático. Supongo que estarán sorprendidas, como todos...", reconoce. Con ellas hay una excelente relación, como siempre ha sido. En su último encuentro, coincidió con la más mayor en el mismo lugar de escapada y "fue super cariñosa conmigo".

La conversación de Bertín Osborne que confirmó a Fabiola Martínez su paternidad

Bertín Osborne no quiso que fuera otra persona la que informara a su ex pareja, Fabiola Martínez, de que sería otra vez padre. Fue él mismo el que dio el paso y habló con ella. "Somos equipo y amigos, me lo dijo él. Lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida, venga como venga. Quizás lo ve él ahora así de esta manera pero quién sabe, es buen padre", asegura ante las cámaras. Ni enfados ni reproches, nada de eso existió en esa conversación.

"En absoluto, no le eché la bronca. Es una vida que traen, no me atrevo como madre a cuestionar absolutamente nada. El día de mañana verá y escuchará todo lo que se ha dicho", tiene claro antes de pronunciarse ante nadie y menos públicamente. Sobre las palabras de Bertín Osborne, que reveló que "no ha sido buscado", ella solo entiende que son fruto de lo inesperado: "Entiendo que, para él, ha sido un poco sorpresa. He escuchado las palabras de Gaby e igual. Evidentemente no puedo opinar porque no es mi vida ni tiene que ver conmigo".