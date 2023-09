Fabiola Martínez revela el ultimátum que dio a Bertín Osborne al borde del divorcio

Fabiola Martínez dio un puñetazo sobre la mesa en el año 2010. Entonces, ella y Bertín Osborne ya eran padre de dos hijos en común, Kike y Carlos. Todo parecía ir bien entre ellos hasta que ella le anunció su deseo de mudarse a Madrid, un momento que para ella marcó un antes y un después durante el matrimonio. Aunque el artista se negó de forma rotunda, finalmente cedió y la familia hizo las maletas de Sevilla a la capital. Pero, ¿cómo recuerda ella ese tira y afloja? "Le dije que si no nos separábamos", recuerda ella. Esto deja ver la crudeza y la tensión vivida en aquellos días en los que parecían estar en las antípodas y en los que ella evidencia el ultimátum que dio a Bertín. Una situación a la que ahora se suma la existencia de Encarna Navarro, quien dijo haber tenido algo con Osborne durante 15 años y sobre cuyos rumores de infidelidad Fabiola Martínez ha opinado.

Fabiola Martínez da nuevos detalles sobre su extinto matrimonio con Bertín Osborne

"Él me dijo que ni de coña. Dije 'Pues nos separamos'. Estuvimos a punto. Esa primera grieta importante es cuando yo obligo y fuerzo a Bertín a venirse a Madrid. Ahí empezamos a hacer caminos distintos", ha explicado en 'Lecturas'. Y, aunque no hubo ruptura, nada volvió a ser lo mismo para ellos. Cabe señalar que el cantante tiene una férrea unión a la ciudad hispalense, donde posee una casa de campo en Alcalá de Guadaira con capilla, piscina y un espacio capaz de dejar a cualquiera sin palabras. Aunque en más de una ocasión ha colgado el cartel de 'se vende', de momento, sigue siendo de él.

Ahora Fabiola y Bertín Osborne tienen buena relación, pero su capítulo sentimental está más que cerrado. Eso no quita que ella tenga derecho a reabrir su pasado y hablar de qué opina de todo lo dicho sobre el padre de sus hijos estos días.

Bertín y Fabiola rompieron su relación en el año 2021 tras dos décadas juntos y dos hijos que de algún modo les mantiene unidos. Precisamente son ellos en los primero que piensa cuando llega un huracán que arrasa con todo, algo que podría haber sucedido más de una vez. Pero Fabiola se preocupa de que eso no pase, eso sí, no puede evitar que ciertas cosas les afecte, al igual que sucede con las hijas de Bertín, a quienes ella sigue adorando, dando igual el tiempo que pase. "Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín y entiendo que para ellos no es agradable", ha dicho en el citado medio.

