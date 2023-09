Fabiola Martínez, tajante, se desvincula de Bertín Osborne: "No es parte de mi vida"

Fabiola Martínez no quiere que se la vincule más con Bertín Osborne ni con su vida personal. Esa ha sido su tajante actitud en relación a la última entrevista concedida por Gabriela Guillen, quien dará a luz al sexto hijo de su exmarido. Algo más de dos meses después de que saltara la noticia de su embarazo, la fisioterapeuta acudió al plató de 'Y ahora Sonsoles' para dar a conocer cómo se encuentra y cómo recibió su nueva paternidad Bertín. "Yo no formo parte de la vida de Bertín. Bertín forma parte de la vida de mis hijos y mis hijos son mi vida. No soy un vértice", ha sentenciado Fabiola. Pero eso no han sido las únicas palabras que ha dedicado al padre de sus niños, del que se divorció en 2021.

Vídeo: Europa Press

Bertín Osborne, de nuevo, en el centro de la actualidad

El exmarido de Fabiola Martínez vive una semana muy movida a escasos meses de que se saltara la noticia de su nueva paternidad junto a Gabriela Guillén. La joven saldrá de cuentas el próximo 31 de diciembre, como ha desvelado en 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega. Resulta curioso que la también modelo haya decidido hablar en el programa donde colaboraba Fabiola, que no ha renovado con el formato de Antena3 a la vuelta del verano. "Dentro de mi vida hay un montón de cosas que si algún día me preguntáis yo os iré contando, pero yo no puedo hablar de otra cosa que no tiene nada que ver conmigo", ha declarado Fabiola, dejando claro que quiere desvincularse completamente de cualquier información que involucre a Gabriela o a su ex.

La vida de Bertín Osborne y la de todos los que le rodean, entre ellos su exmujer, ha dado un giro de 360 grados en los últimos tiempos, que va de polémica en polémica. La última tiene como protagonista a Encarna Navarrete, exconcursante de 'Operación Triunfo' quien, recientemente declaraba haber sido amante de Bertín durante 15 años. Un lapso que coincide con el matrimonio de la excolaboradora con el cantante. Sobre su 'affaire', Bertín se ha mostrado contundente: "Todas son iguales", ha sido su reacción, según ha contado Gema López en 'Espejo público'.