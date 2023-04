Fabiola Martínez, sobre la 'amiga especial' de Bertín Osborne: "Coincidí con ellos"

Durante las últimas horas, hemos sido testigos de que Bertín Osborne habría encontrado una 'amiga especial' al lado de Marlises Gabriella Guillem, una guapa empresaria dedicada al mundo de la belleza con la que coincidió en una sesión fotográfica para una firma conocida de moda. El cantante de rancheras podría haber encontrado una nueva ilusión al lado de ella. Una noticia que llega dos años después de su separación con Fabiola Martínez tras más de 14 años de matrimonio. ¿Qué tiene que decir la venezolana al respecto? No te pierdas sus primeras palabras en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Tal y como se puede ver en el vídeo, Fabiola asegura que le parece "estupendo" que tenga "amigas" y "amigas especiales". La venezolana, visiblemente afectada, ha confesado que "ahora mismo lo que menos me apetece es estar hablando de la vida de Bertín". La noticia del posible nuevo de amor de Bertín salió a la luz hace unas horas aunque a ella no le pilló por sorpresa porque el presentador se puso en contacto con ella a través de un audio en el que le dijo que "parece que iba a salir algo. Me imagino que restándole un poco de hierro a la situación", ha explicado.

Fabiola Martínez estaba visiblemente nerviosa ante su primera aparición tras conocerse la ilusión de Bertín

Para Fabiola Martínez, lo único importante es que él "esté bien" y "esté feliz". "¿Cuántas vidas tenemos?", pregunta. Además, ha confesado que ella "jamás en su vida ha sido celosa", por lo que ahora no va a serlo cuando su relación se terminó hace ya tantos años. A pesar de que ella asegura que se le puede definir como una persona "impulsiva", nunca como una persona "celosa" ni "envidiosa". No ha querido dar más detalles sobre lo que opina ante el nuevo posible amor del cantante de rancheras, ya que minutos después se iba a sentar en el plató en el que trabaja y ha revelado un bombazo: la conoce.

Unas palabras que ha pronunciado poco antes de que se sentara en su puesto de trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', donde ha vuelto a hablar sobre el tema. Tras leer la explicación de Bertín esta mañana, Fabiola Martínez le ha mandado un mensaje en el que ponía que "no tenía que darle explicaciones" y no "me ha contestado". "He sido muy cariñosa. Yo le he dicho que yo lo único que quería es que fuera feliz y yo encantada", ha asegurado.

La venezolana y la nueva ilusión del cantante ya coincidieron en un evento

Durante su charla con Sonsoles Ónega, Fabiola Martínez ha confesado que había coincidido con la mujer con la que se le relaciona a Bertín. "Yo fui a una cosa de una bodega y había mucha gente. Él estaba y estaban dos chicas y resulta que me he enterado que una de esas chicas era ella. Y él no me dijo nada", ha dicho. Además, ha querido aclarar que ahí ya no estaban juntos: "Yo no fui con él. Fuimos un grupo muy grande porque era un tema de ocio y trabajo y él estaba con ella allí y no me dijo nada. No sé es que es muy raro. Es muy difícil. Yo me pongo en el lugar de él y yo pienso 'qué difícil enamorarte o volver a sentir ilusión por una persona en el medio que nos movemos'", ha reflexionado la directora de comunicaciones.

