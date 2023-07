Fabiola Martínez se sienta en ‘Y ahora Sonsoles’ para hablar del caso Chabeli

Fabiola Martínez se sentó una tarde más como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y tuvo que hacer frente a las últimas informaciones sobre Bertín Osborne. Este viernes 21 de julio veía como en el programa de Antena 3 se analizaban las palabras de Chabeli Navarro, quien estuvo con el cantante hace ya tiempo, y que, tras el embarazo de Gabriela Guillén, asegura que no continuó con el suyo. Como es habitual, la presentadora de la tarde, en este caso Rebeca Haro, quería saber cuál era su opinión a lo que ella se disculpaba por no pronunciarse. "De este tema no, no tengo nada que decir", aseguró.

Aunque Fabiola Martínez se haya pronunciado en otras ocasiones, incluida en la de la próxima paternidad del que fuera su marido Bertín Osborne, no considera que esto sea un tema en el que tenga que decir algo. "Os agradezco el respeto y el cariño que me demostráis y que entendáis que esto a mi ni me va ni me viene. No tengo nada que ver y no tengo nada que opinar. Es que todo esto me resbala", explicó serena en el plató de Atresmedia.

Su presencia en 'Y ahora Sonsoles' era algo totalmente inevitable, "tengo un contrato y soy una colaboradora más que opina de temas de actualidad. En el tema personal, me permito el no opinar". Sólo remitió a sus últimas apariciones públicas para que los espectadores y los colaboradores, que intentaban obtener alguna respuesta, entendieran su posición definitiva. "La gente se da cuenta de mi incomodidad, de cómo he dicho que no quiero decir nada...", termina su intervención con esta reflexión.

Fabiola, tras las explicaciones de Bertín Osborne en vídeo: "Lo que está pidiendo es calma"

Días antes Bertín Osborne tomó la iniciativa a través de sus redes sociales publicando dos vídeos en defensa de Gabriela Guillén y su próxima paternidad. "Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie, ni me engaña nadie. Ella no me ha querido cazar, para nada, y no ha sido mi rollete", recalcaba a la cámara desde su salón. Fabiola Martínez recogió lo que intentó transmitir y le explicó a Sonsoles Ónega, que ya se encuentra de vacaciones, lo que ella considera que quiso hacer.

"Conociendo la manera tan peculiar de decir las cosas, en el fondo, lo que está pidiendo es ayuda a sus compañeros, calma. No puede hacer que las cosas sean de otra manera, que vayan más rápido y pase otra noticia", entendía entonces. Sus palabras lo que le hacen ver es que todavía les queda mucho que asimilar: "Se ha ido ajustando lo que ha intentado decir desde el principio hasta el vídeo. Él lo dijo, que había sido una sorpresa. Creo que se están haciendo a la idea tanto él como el entorno".