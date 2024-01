Fabiola Martínez se rompe en plena calle

Fabiola Martínez está desbordada. Tal en su angustia que no puede evitar romperse en plena calle, tal y como demuestran las fotografías del último número de la revista SEMANA. Unas imágenes en las que la ex de Bertín Osborne tiene un momento de debilidad y donde se ve cómo está realmente lejos de las cámaras, cuando los focos se apagan. Aunque siempre intenta mostrar una sonrisa y abordar cada situación con el mayor de los optimismos, hay veces en las que necesita desahogarse. Así se evidencia en las páginas que ven la luz este miércoles, un amplio reportaje donde además descubrimos con qué persona de su pasado se ha reencontrado. Y es que a pesar de no verse tanto como les gustaría, Fabiola Martínez y Eugenia Osborne han tenido una cita en la capital, un encuentro en el que han hablado largo y tendido y donde ha habido instantes cargados de emoción. Pero, ¿qué está sucediendo en su vida para que no pueda reprimir las lágrimas a ojos de todos?

Las imágenes de Fabiola Martínez han sido tomadas en Madrid, la ciudad donde está previsto que nazca el séptimo hijo de Bertín Osborne. Justo en plena polémica por Gabriela Guillén, quien salió el 31 de diciembre de cuentas, todas las miradas se posan en ellos. En Bertín Osborne y todos los satélites que hay a su alrededor. A pesar de que la joven de 36 años está deseando experimentar la maternidad, lo cierto es que siempre imaginó que sería de un modo completamente diferente. Lejos de cualquier cuento de hadas, la paraguaya y Bertín rompieron su noviazgo hace meses y él ha exigido una prueba de paternidad, cuestiones que lejos de rebajar tensión, han conseguido completamente lo contrario.

Fabiola está incómoda y, aunque no lo querría, se ve salpicada por los escándalos de su ex. También afectada por los recuerdos que traen estas fechas tan señaladas, momentos en los que de forma inevitable recuerda a sus seres queridos, entre los que por supuesto están las hijas de Bertín. Ella siempre ha tenido una excelente relación con todas y querría que esta se mantuviera, a pesar de que no puedan verse tanto como les gustaría. Con ellas puede hablar de todo, confesarse y comentar sin ningún tapujo cómo se siente, al igual que hablar de Bertín, con quien tras su ruptura tuvo algún tira y afloja que se hizo público. Se entienden y, por encima de todo, no juzgan la opinión de la otra.

La colaboradora de televisión acaparó todas las miradas a mediados de diciembre tras el plantón del padre de sus hijos. A pesar de que se esperaba que Bertín acudiera a la primera edición de los premios Dona2, promovidos por la Fundación Kike Osborne, el cantante no asistió, lo que llamó la atención de todos. De hecho, su ausencia fue la comidilla de varios corrillos de reporteros. Se limitó a estar presente en un vídeo proyectado en una pantalla gigante, donde se esforzó por explicar que no había podido ir por motivos profesionales. ¿Cómo comenzará este año para el clan Osborne? Solo el tiempo lo dirá.